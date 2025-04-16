Нардепка пояснила, чому треба збільшити штрафи за російську музику у громадських місцях

Зараз штраф складає 70 гривень

Штрафи за російську музику у публічних місцях можуть зрости в Україні. Народна депутатка України Оксана Савчук наголосила, що це — вимушений крок, який вона підтримує.

"Ми говоримо зараз не про російський контент, він взагалі насправді досить проблематичний, тому що його дуже багато. Тому адміністративні штрафи – це один з елементів. Тим людям, які дійсно роблять зауваження (щодо публічного слухання російської музики, — ред.) та не отримують відповіді. Це є аргумент, тому я особисто підтримую (запровадження штрафів, — ред.), — пояснила вона в ефірі "Ранок.LIVE".

Нардепка додала, що крім музики, у Верховній Раді обговорюють також освітній простір. Зокрема у контексті дискусій про мову нацменшин та профільну освіту. Нардепи впевнені, що в Україні освітні процеси мають відбуватися лише українською мовою, якщо навчання фінансують за держкошт.

"Тобто я підтримую те, що на даному етапі це вимушені міри", — резюмувала Савчук.

Чи збільшать в Україні штрафи за публічне прослуховування російської музики

Зараз штраф за прослуховування російської музики в публічних місцях становить 70 грн. У ВР зареєстровано законопроєкт №9547, який пропонує збільшити розмір штрафів за прослуховування музики країни-агресора в умовах війни до 300–500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 100–8 500 гривень). За "рецидив" довелося б заплатити вже від 17 000 до 25 500 гривень.

Однак, як пояснила у коментарі "Телеграфу" одна з ініціаторок проєкту нардепка від партії "Голос" Наталія Піпа, найближчим часом цей законопроєкт не має перспективи ухвалення. За її словами, щоб просувати проєкт №9547, спершу потрібно скасувати чинний закон, після чого вона або інший депутат міг би подати новий документ.

Як повідомляв "Телеграф", у день ракетного удару по Сумах 13 квітня, що забрав життя 35 людей, коли вся країна була в жалобі, у центрі Києва молодь голосно слухала музику російською мовою. Ними зайнялася поліція.