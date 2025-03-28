Тепло, але з дощами. У яких регіонах зіпсується погода в останні вихідні березня

Синоптики прогнозують чималий вітер

На зміну теплій та сухій погоді в Україну прийдуть дощі. Вже в останні вихідні першого місяця весни, 29-30 березня, очікуються опади майже по всій території країни.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Зазначається, що в цей період пориви вітру становитимуть до 15 м/с.

Погода в Україні 29 березня

У суботу на заході країни очікується доволі тепла погода з дощами. Вдень термометр покаже до +16 градусів, а вночі опустить до +2 градусів. Переважно у всіх областях очікується помірний дощ з проясненнями. На півночі України сонечко вдень пригріє до +17 градусів, а вночі — до +1 градуса. Опадів в цьому регіоні синоптики не прогнозують.

Погода в Україні 29 березня

Східні області також очікує суха тепла погода: вдень буде до +17 градусів, а вночі — до +4 градусів. Центральним регіонам синоптики прогнозують помірний дощ вдень та до +16 градусів. На півночі українців також очікує дощ, термометр вдень покаже до +15 градусів.

Погода в Україні 30 березня

Вже у неділю практично в усіх областях очікується невелике похолодання. На заході та півночі країни синоптики прогнозують помірні дощі та до +16 градусів вдень. Вночі стовпчик термометра покаже до +3 градусів. Східні та центральні області очікує помірно хмарна з невеликими опадами погода. Вдень сонце пригріє до +15 градусів, а вночі — до +6 градусів.

Погода в Україні 30 березня

Найбільше з погодою 30 березня пощастить півдню країни, де синоптики практично не прогнозують опадів. Вдень температура сягне позначки +17 градусів, а вночі — до +5 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким регіонам не пощастить з погодою наприкінці березня.