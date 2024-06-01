Бійка із працівником ТЦК у Чернівцях: у Центрі розповіли подробиці конфлікту

Обставини події зʼясовують правоохоронці

У Чернівцях під час спілкування з працівниками ТЦК цивільний чоловік спричинив бійку. Він, агресивно реагуючи на дії представників центру комплектування, вдарив одного з них.

Проте отримав удар у відповідь. Про це повідомив Чернівецький обласний ТЦК та СП.

"Продовжуються випадки агресивної поведінки громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, стосовно військовослужбовців. Черговий конфлікт виник в Чернівцях, 1 червня, під час якого військовозобов'язаний здійснив напад і вдарив представника ТЦК та СП, чим спровокував удар у відповідь", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нападник також ображав честь та гідність військовослужбовця, висловлюючи на його бік погрози.

На місце події, як повідомляють у ТЦК, прибули правоохоронні органи. Тепер триматиме перевірка щодо інциденту триває з метою з’ясування всіх обставини. За її результатами будуть вжиті всі необхідні організаційні і правові заходи.

"Наголошуємо, опір чи перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну або кримінальну відповідальність", — додається у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що на Закарпатті, під Мукачево, неподалік санаторію "Сонячна долина" представники ТЦК відвідали збори кришнаїтів (відгалуження індуїзму) та деяких із них забрали у військкомат для уточнення даних. Віряни вигукували свої мантри та піснеспіви, а один із перехожих заступився за них і відганяв співробітників ТЦК.