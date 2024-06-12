Захід Україну не "зливає": на саміті G7 готують дуже неприємний для Росії сюрприз

Майбутній саміт дуже важливий для України.

Україна залишається у фокусі західних країн, які готують нові кроки щодо її підтримки. Це стосується підписання нових договорів про безпеку та виділення великого пакета допомоги безпосередньо на оборонні витрати.

Про це повідомив головний редактор "Телеграфа" Ярослав Жарєнов, який знаходиться в Апулії (Італія), де йде підготовка до саміту G7. У цьому саміті братиме участь і президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що на полях саміту пройде особиста зустріч Зеленського з американським колегою Джо Байденом, під час якої буде підписано двосторонню угоду про безпеку між США та Україною.

"Також уже відомо, що країни Заходу планують оголосити про формування окремого бюджету, який витрачатиметься на потреби ЗСУ", — сказав він.

Відомо, що цей бюджет складатиметься з 50 мільярдів доларів, які буде взято з доходів від заарештованих на Заході російських активів. Також джерела "Телеграфа" повідомили, що Зеленський на саміті проведе низку двосторонніх зустрічей.

Як повідомлялося раніше, Україна вже підписала угоди про безпеку з 15 країнами, останньою з яких була Норвегія.

Варто зазначити, що одразу після саміту G7 відбудеться ще одна важлива для України зустріч, а саме Саміт миру, який відбудеться у Швейцарії 15 та 16 червня. На ньому зустрінуться лідери країн із усієї планети, щоб обговорити реалізацію української "Формули миру".