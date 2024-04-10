Швейцарія офіційно назвала дату саміту щодо України і зробила приємну для РФ заяву

Участь Росії та Китаю офіційно не підтверджено на даний момент

У Швейцарії офіційно підтвердили дату проведення мирного саміту щодо України. Він відбудеться в середині червня, а саме 15-16 числа у п’ятизірковому готелі в Бюргенштоку (гірському курорті, який здавна був місцем конференцій та відпочинку).

Про це повідомила президент Швейцарії Віола Амерд, передає NZZ та Swissinfo. Але в МЗС країни додали, що будь-який мирний процес щодо війни в Україні неможливий без участі Росії.

"Жоден мирний процес не може бути можливим без Росії, навіть якщо Москва не візьме участі в першій мирній конференції щодо України", — сказав міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс.

Раніше агентство Bloomberg із посиланням на анонімні джерела повідомляло, що саміт мав відбутися 16-17 червня. У зустрічі планують взяти участь від 80 до 100 країн, здебільшого з Глобального Півдня. При цьому участь Росії станом на 10 квітня офіційно не підтверджена, але й не спростована.

Також невідомо, чи будуть присутні на саміті представники Китаю. За інформацією джерел, участь цієї країни є вкрай важливою для успіху зустрічі, враховуючи вплив Китаю на Росію.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Франції звинуватили Росію у брехні та заявили, що у переговорах з президентом Володимиром Путіним немає сенсу. У МЗС країни заявили, що Кремль спотворює сенси двосторонніх переговорів у своїх офіційних заявах та коментарях.