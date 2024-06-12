У Зеленського розповіли, чи братиме Китай участь у Саміті світу

Саміт доведеться проводити без Китаю

Швидше за все, Китай не буде відправляти представників на Саміт миру який відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня. Цей висновок напрошується, оскільки Пекін не підтвердив своєї участі.

Про це розповів речник президента України Сергій Нікіфоров в ефірі єдиного марафону новин. За його словами, шанси на участь китайської делегації "примарні".

"Станом на цей час немає підтвердження від Китаю про те, що вони братимуть участь у саміті. І надії на те, що вони братимуть участь у саміті, вони є примарними", — зазначив Нікіфоров.

Варто зазначити, що раніше в Пекіні говорили, що не братимуть участь у Саміті світу у Швейцарії, оскільки там не буде представників Росії.

Крім того, міністр закордонних справ Китаю Ван І на засіданні глав МЗС країн БРІКС виступив за проведення "справжньої мирної конференції", на якій будуть присутні як Україна, так і Росія.

Як відомо, Саміт світу відбудеться у Швейцарії 15 та 16 червня. На ньому зустрінуться лідери країн з усієї планети, щоб обговорити реалізацію української "Формули світу".