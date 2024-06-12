Запад Украину не "сливает": на саммите G7 готовят очень неприятный для России сюрприз

Предстоящий саммит очень важный для Украины

Украина остается в фокусе западных стран, которые готовят новые шаги по ее поддержке. Это касается подписания новых договоров о безопасности и выделения крупного пакета помощи непосредственно на оборонные расходы.

Об этом сообщил главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов, который находится в Апулии (Италия), где идет подготовка к саммиту G7. В этом саммите будет принимать участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что на полях саммита пройдет личная встреча Зеленского с американским коллегой Джо Байденом, в ходе которой будет подписано двустороннее соглашение о безопасности между США и Украиной.

"Также уже известно, что страны Запада планируют огласить о формировании отдельного бюджета, который будет тратиться на нужды ВСУ", — сказал он.

Известно, что этот бюджет будет состоять из 50 миллиардов долларов, которые будут взяты с доходов от арестованных на Западе российских активов. Также источники "Телеграфа" сообщили, что Зеленский на саммите проведет ряд двусторонних встреч.

Как сообщалось ранее, Украина уже подписала соглашения о безопасности с 15 странами, последней из которых была Норвегия.

Стоит отметить, что сразу после саммита G7 произойдет еще одна важная для Украины встреча, а именно Саммит мира, который пройдет в Швейцарии 15 и 16 июня. На нем встретятся лидеры стран со всей планеты, чтобы обсудить реализацию украинской "Формулы мира".