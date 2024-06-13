Гастрит мобілізації не завада? Список хвороб внутрішніх органів, з якими не заберуть на війну

Стан здоров’я може стати причиною виключення з військового обліку

У новому законі про мобілізацію визначено перелік хвороб внутрішніх органів, із якими не призивають на службу. Зокрема, йдеться і про захворювання легень та шлунково-кишкового тракту.

Про захворювання, що звільняють від мобілізації "Телеграф" детально розповів у своєму матеріалі:"Точно не мобілізують і не відправлять на фронт: з якими хворобами військовозобов’язаний не придатний до служби (список)"

Люди з хронічними хворобами нижніх дихальних шляхів та легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання звільняються від призову до армії. Не підлягають мобілізації й ті, хто страждає на тяжку персистуючу бронхіальну астму.

З військового обліку людину виключають із такими порушеннями здоров’я:

щелепно-лицеві аномалії, крім уроджених; аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;

хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки, апендикса, кишечника та очеревини зі значними порушеннями функцій;

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;

хвороби печінки зі значними порушеннями функцій.

Раніше "Телеграф" розповідав, з якими захворюваннями очей не заберуть по мобілізації. Вони поділені на дев’ять основних категорій.