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Гастрит мобілізації не завада? Список хвороб внутрішніх органів, з якими не заберуть на війну

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Перед мобілізацією проводиться медогляд
Перед мобілізацією проводиться медогляд. Фото Колаж "Телеграфу"

Стан здоров’я може стати причиною виключення з військового обліку

У новому законі про мобілізацію визначено перелік хвороб внутрішніх органів, із якими не призивають на службу. Зокрема, йдеться і про захворювання легень та шлунково-кишкового тракту.

Про захворювання, що звільняють від мобілізації "Телеграф" детально розповів у своєму матеріалі:"Точно не мобілізують і не відправлять на фронт: з якими хворобами військовозобов’язаний не придатний до служби (список)"

Люди з хронічними хворобами нижніх дихальних шляхів та легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання звільняються від призову до армії. Не підлягають мобілізації й ті, хто страждає на тяжку персистуючу бронхіальну астму.

З військового обліку людину виключають із такими порушеннями здоров’я:

  • щелепно-лицеві аномалії, крім уроджених; аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;
  • хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки, апендикса, кишечника та очеревини зі значними порушеннями функцій;
  • виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;
  • хвороби печінки зі значними порушеннями функцій.

Раніше "Телеграф" розповідав, з якими захворюваннями очей не заберуть по мобілізації. Вони поділені на дев’ять основних категорій.

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#Хвороби #Мобілізація #ВЛК