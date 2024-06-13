Укр

Гастрит мобилизации не помеха? Список болезней внутренних органов, с которыми не заберут на войну

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Перед мобилизацией проводится медосмотр
Перед мобилизацией проводится медосмотр. Фото Коллаж "Телеграфа"

Состояние здоровья может стать причиной исключения из военного учета

В новом законе о мобилизации определен перечень болезней внутренних органов, с которыми не призывают на службу. В частности, речь идет и о заболеваниях легких и желудочно-кишечного тракта.

О заболеваниях, которые освобождают от мобилизации "Телеграф" детально рассказал в своем материале: "Точно не мобилизуют и не отправят на фронт: с какими болезнями военнообязанный не пригоден к службе (список)"

Люди с хроническими болезнями нижних дыхательных путей и лёгких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания освобождаются от призыва в армию. Не подлежат мобилизации и те, кто страдает тяжелой персистирующей бронхиальной астмой.

Из военного учета человека исключают с такими нарушениями здоровья:

  • челюстно-лицевые аномалии, кроме врожденных; аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;
  • болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;
  • язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;
  • болезни печени со значительными нарушениями функций.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с какими заболеваниями глаз не заберут по мобилизации. Они поделены на девять основных категорий.

Теги:
#Болезни #Мобилизация #ВВК