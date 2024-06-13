Гастрит мобилизации не помеха? Список болезней внутренних органов, с которыми не заберут на войну

Состояние здоровья может стать причиной исключения из военного учета

В новом законе о мобилизации определен перечень болезней внутренних органов, с которыми не призывают на службу. В частности, речь идет и о заболеваниях легких и желудочно-кишечного тракта.

О заболеваниях, которые освобождают от мобилизации "Телеграф" детально рассказал в своем материале: "Точно не мобилизуют и не отправят на фронт: с какими болезнями военнообязанный не пригоден к службе (список)"

Люди с хроническими болезнями нижних дыхательных путей и лёгких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания освобождаются от призыва в армию. Не подлежат мобилизации и те, кто страдает тяжелой персистирующей бронхиальной астмой.

Из военного учета человека исключают с такими нарушениями здоровья:

челюстно-лицевые аномалии, кроме врожденных; аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени со значительными нарушениями функций.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с какими заболеваниями глаз не заберут по мобилизации. Они поделены на девять основных категорий.