Ехать в Украину необязательно: адвокат объяснила, как военнообязанным стать на учет за границей (инструкция)

Чтобы стать на военный учет без приезда в Украину, необходимо подать в дипломатическое учреждение заявление

По новому закону о мобилизации, граждане Украины, сняты с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более трех месяцев, обязаны стать на военный учет. Это можно сделать не приезжая в Украину.

На постановку на учет дается 30 дней со дня вступления в силу Постановления КМУ №653 от 7 июня 2024 года. Таким образом, снятые с военного учета в связи с выездом за границу должны стать на военный учет в течение 30 дней со дня вступления в силу Постановления 653. Адвокат Дарья Тарасенко разъяснила, как сделать это через дипломатическое учреждение.

Она подчеркнула, что нововведения не касаются тех, кто находится за границей, но до сих пор стоит на военном учете в ТЦК и СП. Также требование не распространяется на мужчин, которые находятся за границей и были ранее исключены из военного учета.

На учет можно стать двумя способами. Первый — мужчина должен приехать в Украину и лично явиться в ТЦК. Второй — через зарубежное дипломатическое учреждение Украины. Чтобы стать на военный учет без приезда в Украину, необходимо подать в дипломатическое учреждение заявление на имя руководителя ТЦК и СП в произвольной форме.

Какая информация должна быть в заявлении:

фамилия, имя и отчество

рРегистрационный номер аккаунта Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов

данные Военно-учетного документа

номер военно-учетной специальности

военное звание

дата рождения

адрес места жительства

К заявлению необходимо приложить копию первой страницы загранпаспорта. Его можно подать лично (в таком случае дополнительно необходимо предъявить оригинал загранпаспорта) или направить по почте.

В течение 7 дней с момента приема заявления дипломатическое учреждение направляет его по электронной почте в ТЦК и СП, где ранее состоял на учете военнообязанный. Получив заявление, ТЦК ставит призывника/военнообязанного на военный учет без его личного присутствия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 1 июня в Украине отменили разрешение на выезд из страны по исключению "проживания за границей". Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые постоянно проживают за пределами Украины и имеют соответствующие отметки в документах об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства, теперь не имеют права выезда и их уже начали не выпускать пограничники.