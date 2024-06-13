Має бути діалог, а не сила: військовий психолог про повноваження ТЦК

Ми будемо рухатися в сторону відновлення цього прекрасного діалогу

ТЦК має конкурувати з центрами рекрутингу, а не воювати з населенням. Питання треба вирішувати не силою, а діалогом.

Про це заявив військовий психолог Андрій Козінчук в ефірі Ранок.LIVE. Він припустив, що ТЦК, ймовірно, втратять частину обов'язків. Їх буде виконувати рекрутинговий центр.

"ТЦК, рекрутинговий центр, поліція й медицина — це сервіси надання якихось послуг. І нам треба вчитися всім надавати послуги. Поки що ми від цього дуже далекі", — каже експерт.

Козінчук наголосив на важливості діалогу між владою та населенням. Проте зараз, на думку експерта цей діалог "зламаний".

"Коли ми визнаємо, що діалог поламаний, то це означає, що ми будемо рухатися в сторону відновлення цього прекрасного діалогу. Ми тільки так вирішимо цю задачу. Через діалог, не силою", — підсумував він.

Додамо, у Верховній Раді України розглядають можливість передати функції територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) до цивільних органів. Відповідну ініціативу розглядає профільний комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Міноборони України працюють над запуском мобільного застосунку для військових "Армія+". У відомстві вважають, що новий застосунок для військових "спростить бюрократичні процеси у війську".