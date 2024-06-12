В ТЦК можуть відібрати низку повноважень: Раді набридли постійні скандали

Останнім часом стало занадто багато скандалів з ТЦК

У Верховній Раді України розглядають можливість передати функції територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) до цивільних органів. Відповідну ініціативу розглядає профільний комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це заявив заступник голови комітету, нардеп Єгор Чернєв в ефірі Національного телемарафону. За його словами, останнім часом занадто багато скандалів пов'язано саме із ТЦК, чого варта тільки бійка в Одесі між військкомами та працівниками "швидкої допомоги".

"Це дійсно ганебна ситуація, коли військові б'ються з лікарями – я такого ще не бачив", – сказав він.

За словами Чернєва, зараз комітет розглядає варіанти, як не допустити повторення таких скандальних ситуацій. Зокрема, пропонується передати функції ТЦК цивільним органам.

"Тобто, можливо, вивести зі Збройних сил чи з Міністерства оборони. Але це – один із варіантів", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Житомирщині, після доставки в ТЦК, загадково помер чоловік. У військових та родичів різні версії.

До цього "Телеграф" писав, що у Хмельницькому чоловік помер після спілкування з ТЦК. Його мати звинуватила у смерті сина співробітників військомату.