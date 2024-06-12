У Міноборони анонсували запуск ще одного застосунку для військових: навіщо він потрібен та як працюватиме

Додаток спростить бюрократичні процеси у війську

У Міноборони України працюють над запуском мобільного застосунку для військових "Армія+". У відомстві вважають, що новий застосунок для військових "спростить бюрократичні процеси у війську".

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко. На її думку, цифровізація армії, яка підвищила ефективність процесів, може допомогти Україні досягти технологічної переваги над ворогом 10:1.

"Завдяки застосунку "Резерв+", яким скористалися понад 1 400 000 громадян, ми побачили, що цифровізація — це вже не тренд, це вимога нашого суспільства. На черзі — запуск застосунку для військових "Армія+", який спростить бюрократичні процеси у війську", — сказала вона.

Нагадаємо, для українських військовозобов'язаних запустили новий додаток "Резерв+". З його допомогою можна дистанційно уточнити облікові дані у територіальному центрі комплектування. Застосунок доступний для скачування з App Store та Google Play. "Телеграф" розповів, що це таке і як буде працювати.