Должен быть диалог, а не сила: военный психолог о полномочиях ТЦК

Мы будем двигаться в сторону возобновления этого прекрасного диалога

ТЦК должно конкурировать с центрами рекрутинга, а не воевать с населением. Вопрос нужно решать не силой, а диалогом.

Об этом заявил военный психолог Андрей Козинчук в эфире "Ранок.LIVE". Он предположил, что ТЦК, вероятно, лишатся части обязанностей. Их будет выполнять рекрутинговый центр.

"ТЦК, рекрутинговый центр, полиция и медицина — это сервисы предоставления каких-либо услуг. И нам нужно учиться всем предоставлять услуги. Пока мы от этого очень далеки", — говорит эксперт.

Козинчук отметил важность диалога между властью и населением. Однако сейчас, по мнению эксперта, этот диалог "сломан".

"Когда мы признаем, что диалог сломан, то это означает, что мы будем двигаться в сторону возобновления этого прекрасного диалога. Мы только так решим эту задачу. Из-за диалога не силой", — подытожил он.

Добавим, в Верховной Раде Украины рассматривают возможность передать функции территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в гражданские органы. Соответствующую инициативу рассматривает профильный комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Минобороны Украины работают над запуском мобильного приложения для военных "Армия+". В ведомстве считают, что новое приложение для военных "упростит бюрократические процессы в армии".