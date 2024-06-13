Заморожені російські активи працюватимуть на Україну: на саміті G7 оголосять про важливе рішення

Кошти можуть бути використані для підтримки оборони, економіки та відновлення України

Україна отримає ще 50 мільйонів доларів допомоги під відсотки російських заморожених активів. Кошти мають надійти до кінця 2024 року, а оголосити про це планується на саміті G7 в Італії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з цим питанням. Країни "Великої сімки" даватимуть Україні кредити, які погашатимуться за рахунок прибутку, отриманого від заблокованих коштів. Йдеться приблизно про 280 мільярдів доларів, більшу частину яких заблоковано в Європі.

"Очікується, що операція надасть критичну підтримку Україні в середньостроковій перспективі та допоможе покрити її потреби у фінансуванні до 2025 року та у наступний період", — йдеться у статті.

Співрозмовники пояснили, що відповідно до угоди, яка має бути підписана на саміті в Італії, США, Європейський Союз та інші країни нададуть Україні кредит, а для повернення грошей використовуватимуться доходи від російських активів.

Зокрема, Канада готова виділити 5 мільярдів канадських доларів (3,6 мільярда доларів США) на фінансування цієї ініціативи. Про це повідомив представник канадського уряду.

Зазначається, що кредити будуть структуровані по-різному, залежно від внутрішніх процедур кожного учасника. При цьому кожна країна ризикуватиме, якщо заморожені активи принесуть менший прибуток, ніж передбачалося.

За словами джерел, остаточні технічні деталі будуть узгоджені після саміту. Допомога може бути використана для підтримки оборони, економіки та відновлення України. Специфіка угоди може змінитись, коли лідери країн зустрінуться на саміті.

"Надходження від заморожених активів оцінюються у суму від 3 до 5 мільярдів євро на рік. ЄС уже погодився надавати Україні прибуток двічі на рік, але ухвалена ініціатива під керівництвом США забезпечує підтримку, а також захищає допомогу від політичних зрушень по обидва боки Атлантики на рік численних виборів", — пише Bloomberg.

Раніше "Телеграф" розповідав, що POLITICO пише, що у США та Європі зростає стурбованість, що успіх вкрай правих на виборах до Європейського парламенту говорить про посилення втоми Заходу від війни. Це не дасть миттєвого ефекту, але результати виборів можуть стати "провісником спротиву військовим зусиллям, що назріває".