Офіційно: Зеленський та Байден проведуть зустріч у рамках саміту G7

Під час саміту G7 США планують продемонструвати "непохитну підтримку" Україні

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джозеф Байден проведуть 13 червня зустріч на полях саміту G7 в Італії. Після саміту планується спільна пресконференція обох лідерів.

Про це повідомив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу 11 червня. За його словами, зустріч буде присвячено обговоренню поточної та майбутньої підтримки України.

"У четвер президент Байден і президент Зеленський зустрінуться, щоб обговорити нашу рішучу підтримку України як зараз, так і в майбутньому. Після цієї зустрічі обидва лідери – президент Байден і президент Зеленський – візьмуть участь у пресконференції", — зазначив Кірбі.

Він додав, що під час саміту G7 США планують продемонструвати "непохитну підтримку" Україні. Російський диктатор Володимир Путін повинен побачити, що час не на його боці. А наступ російських терористів загрожує не тільки Україні, але і Європі. Також Кірбі пообіцяв, що на саміті буде оголошено про нові кроки щодо спрямування заморожених активів РФ Україні.

"Ми зробимо сміливі кроки, щоби показати Путіну, що час не на його боці, і що він не може перечекати нашу підтримку в боротьбі України за свободу" – резюмував він.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Палата представників США схвалила передачу Україні заморожених активів Росії. Йдеться про 300 млрд доларів. Однак у Європі не підтримали це рішення, а пізніше взагалі запропонували повернути гроші Росії. Але за умови, що вона не претендуватиме на українські території. На Заході бояться розпоряджатися грошима Росії, оскільки побоюються відплати Путіна.

А 8 травня 27 послів країн-членів Євросоюзу ухвалили рішення, що Україні будуть спрямовані відсотки від заморожених російських активів. Остаточне рішення у цьому питанні ухвалить Рада Європейського Союзу.

Також "Телеграф" розповідав про те, що остаточне рішення щодо конфіскації російських активів планують оголосити на саміті G7. Він відбудеться на початку червня.

В Україні тим часом вважають, що прибутки від заморожених активів російських терористів у розмірі в три мільярди євро на рік, які Європейський Союз планує передавати Україні – це "майже ніщо" у масштабах війни. Для перемоги Україні потрібне фінансування на сотні мільярдів.