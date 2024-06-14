"До нас дослухались": Україна висунула три умови щодо коштів, які отримає від активів РФ

В України є перспектива сформувати бюджет на 2025 рік

Україна висунула свої умови щодо отримання коштів від країн "Великої сімки" (G7), шляхом погашення кредиту прибутками від активів Росії. Мова ведеться про 50 млрд доларів, якими Київ зможе користуватись у 2025 рік.

Про це заявив голова Міністерства фінансів України Сергія Марченка в ефірі телемарафону. За його словами, є кілька ключових моментів у домовленості, і один з них — кошти мають носити "безумовний характер".

Умови України

Перш ніж розпочинати щось вирішувати Марченко закликав дочекатись комюніке за результатами саміту лідерів G7. Після цього розпочнеться технічна робота, яка допоможе структурувати рішення щодо виділення коштів правильно. Україна також буде залучена до розв'язання цього питання та має свої ключові умови:

наша держава повинна отримати кошти наприкінці цього року;

кошти повинні мати безумовний характер;

кошти повинні бути спрямовані на будь-які цілі й видатки, яких потребує Україна.

"До нас дослухалися і я сподіваюся, що в технічному рішенні, яке ми зараз обговорюємо, це буде реалізовано. Крім того, це дозволяє рухати основний трек — конфіскація активів, на якій ми також наполягали", — додав міністр.

За словами Марченка, без рішення щодо виділення 50 млрд доларів, 2025 рік виглядав для України абсолютно незакритим не тільки щодо військових видатків, а й соціально-гуманітарних.

"В нас не було тих запевнень, які були потрібні. Зараз, ми ці запевнення, сподіваюся, отримали й технічні команди напрацюють ці рішення й далі в нас є перспектива сформувати бюджет на 2025 рік для того, щоб він передбачав всі необхідні нам видатки", — розповів голова.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський розповів, скільки безпекових угод підписала Україна, і скільки готується підписати.