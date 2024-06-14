"К нам прислушались": Украина выдвинула три условия по деньгам, которые получит от активов РФ

У Украины есть перспектива сформировать бюджет на 2025 год

Украина выдвинула свои условия по получению средств от стран "Большой семерки" (G7) путем погашения кредита доходами от активов России. Речь идет о 50 млрд долларов, которыми Киев сможет пользоваться в 2025 году.

Об этом заявил глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко в эфире телемарафона. По его словам, есть несколько ключевых моментов в договоренности, и один из них — средства должны носить "безусловный характер".

Условия Украины

Прежде чем начинать что-либо решать Марченко призвал дождаться коммюнике по результатам саммита лидеров G7. После этого начнется техническая работа, которая поможет структурировать решения по выделению средств правильно. Украина также будет привлечена к решению этого вопроса и имеет свои ключевые условия:

наше государство должно получить средства в конце этого года;

средства должны носить безусловный характер;

деньги должны быть направлены на любые цели и расходы, в которых нуждается Украина.

"К нам прислушались, и я надеюсь, что в техническом решении, которое мы сейчас обсуждаем, это будет реализовано. Кроме того, это позволяет двигать основной трек — конфискация активов, на которой мы также настаивали", — добавил министр.

По словам Марченко, без решения о выделении 50 млрд долларов, 2025 год выглядел для Украины абсолютно незакрытым не только по военным расходам, но и по социально-гуманитарным.

"У нас не было тех заверений, которые были нужны. Сейчас мы эти заверения, надеюсь, получили и технические команды наработают эти решения и дальше у нас есть перспектива сформировать бюджет на 2025 год для того, чтобы он предусматривал все необходимые нам расходы", – рассказал глава.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько договоров безопасности подписала Украина, и сколько готовится подписать.