"Резерв+" не прокатить? Чому українців можуть завернути на кордоні

На кордоні прикордонники можуть вимагати військово-обліковий документ

Деякі українці скаржаться, що додаток "Резерв+", створений як реалізація електронного кабінету для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, не визнається на кордоні. Цьому є пояснення.

Про це "Телеграфу" розповіли в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України для матеріалу "ТОП-9 гарячих запитань про "Резерв+". Відповіді Міноборони все розставили по місцях".

Там пояснили, що на кордоні прикордонники можуть вимагати військово-обліковий документ, а "Резерв+" не виконує цієї функції, але це зміниться після впровадження QR-коду з 18 червня. До цього моменту необхідно використати приписне свідоцтво, військовий квиток або отримати новий військово-обліковий документ ТЦК.

"Процедура на кордоні не пов’язана з вимогою закону оновити дані.

Окрім закону про оновлення даних, існують правила військового обліку. Відповідно до них, призовники, військовозобов’язані та резервісти мають сповіщати ТЦК про зміни у цивільному стані, місці реєстрації, навчання, а також періодично оновлювати дані про свій стан здоров’я шляхом проходження військово-лікарської комісії. Оновлення даних через "Резерв+", у ЦНАПі або у ТЦК відповідно до Закону "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" не звільняє від необхідності дотримання правил військового обліку", — пояснили в Міноборони.

Порушення вищевказаних правил тягне у себе адміністративну відповідальність і, за необхідності, оголошення військовозобов’язаного у розшук.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи чекати на повістку після оновлення даних у "Резерв+".