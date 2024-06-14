Оновив дані у "Резерв+", а довести ТЦК це не можеш: що робити та як діяти

Реєстрація у "Резерв+" не обов'язкова

Деякі українці, які оновили дані у застосунку "Резерв+" чи територіальному центрі комплектування (ТЦК) можуть стикнутися з тим, що через відсутність світла та зв'язку немає можливості довести це. Що у такому випадку робити?

На це і ще багато подібних питань є відповідь у матеріалі "Телеграфу": "ТОП-9 гарячих запитань про "Резерв+". Відповіді Міноборони все розставили по місцях".

Зазначається, що доводити посадовим особам ТЦК реєстрацію в "Резерв+" нема потреби. Адже користування застосунком добровільне і базується на виборі громадян для їхньої зручності. Воно не зобов'язує людину.

"Якщо йдеться про підтвердження факту оновлення даних, то працівники ТЦК та поліції зможуть це перевіряти після 16 липня — лише через два місяці, які закон відводить на процедуру оновлення даних", — кажуть у Міноборони.

Проте вже після 16 липня для завантаження QR-коду в застосунку, можна буде скористатися функцією збереження в форматі PDF на телефоні користувача або роздрукувати його. Це слід зроби завчасно, щоб під час зустрічі з ТЦК за відсутності доступу до мережі не виникло проблем.

"Разом із посвідченням особи (паспортом) цей QR-код слугуватиме інструментом для перевірки військово-облікового документа та даних, які він містить", — додають у МОУ.

Нагадаємо, що у Міноборони розповіли, чи чекати повістку після оновлення даних у "Резерв+". Там зауважили, що оновлення особистої інформації через застосунок та отримання повістки — це паралельні процеси.

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