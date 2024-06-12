"Відвалилося" 15 учасників: у ЗМІ розповіли, скільки країн та організацій буде на Саміті миру

Деякі країни ще мають час передумати

Кількість учасників Саміту світу, який відбудеться у Швейцарії 15 та 16 червня, знизилася. Якщо раніше повідомлялося про 93 країни та організації, то тепер повідомляється про 78.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на неназваних дипломатів ЄС, які не уповноважені давати офіційні коментарі. При цьому ще є надія, що кількість учасників зросте.

"Моя мета — мати сімейне фото майже на 80 осіб", — сказав один із джерел видання.

Друге джерело назвало точну цифру у 78 учасників, але відзначило, що ще є надія на те, що їх побільшає, оскільки "ще є трохи часу".

Варто зазначити, що згідно з інформацією президента Швейцарії Віоли Амгерд, реєстрацію пройшли 90 країн та організацій, а всього було надіслано 160 запрошень.

Як повідомлялося раніше, в останній момент рішення відвідати Саміт ухвалив президент Аргентини Хав’єр Мілей. Він і так планував відвідати Європу на запрошення прем’єра Італії на саміт G7, проте тепер вирішив затриматися там на вихідні, щоб відвідати ще й Швейцарію.

При цьому відомо, що Індія відмовилася брати участь у саміті на найвищому рівні, повідомляють ЗМІ. Китай також не прийняв запрошення, хоча США не вважають це критичним моментом.