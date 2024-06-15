Мир должен дать понять России, что ей невыгодно продолжать войну

Россию не пригласили на саммит мира в Швейцарию, куда уже приехал президент Украины Владимир Зеленский. И это является большим преимуществом, а не недостатком, как считают некоторые страны.

Об этом пишет издание NZZ. Власти Швейцарии хотят выступить посредником между Украиной и Россией и даже хотят продвигать уступки территорий, но соглашаться на это нельзя.

Как отмечают иностранные аналитики, безопасность в Европе создается не вместе с Россией, а против нее. Владимир Зеленский уже несколько раз на международных встречах продвигал украинскую формулу мира, которая состоит из десяти пунктов. Более того, представители десятков стран четыре раза встречались на конференциях, чтобы обсудить прекращение войны в Украине. При этом Россию намеренно не приглашали ни на одну из этих встреч.

"Кремль, который выдвигает невыполнимые требования, должен быть изолирован", — пишет издание.

Однако аналитики отмечают, что у Швейцарии и Украины совершенно разные представления о том, как добиться мира. Украина намерена освободить все свои территории, включая Крым и Донбасс, и не готова идти на уступки. При этом в Швейцарии наоборот хотят усадить лидеров двух стран за стол переговоров и не исключают, что Украине придется отдать часть своих земель, чтобы завершить войну. Но, как добавляют аналитики, война на этом не закончится. Этого можно добиться исключительно сильным военным сопротивлением, жесткими экономическими санкциями и дипломатической изоляцией России. Только так Кремль сможет понять, что издержки и выгоды от дальнейшей войны непропорциональны.

"То, что Москва не представлена ​​на Бюргенштоке, — это не недостаток, а преимущество. Важно не допустить ситуации, когда Украина вдруг будет вынуждена пойти на уступки агрессору, а Москва добьется пропагандистского успеха. С другой стороны, если Украина усилится, это также будет в интересах Швейцарии", — пишет ZNN.

Также "Телеграф" рассказывал о том, какие темы обсудят на Глобальном саммите мира. В Офисе президента Украины раскрыли подробности.