Украинцам предлагают высокооплачиваемую работу с броней от мобилизации: но есть потенциально опасный нюанс

Требуется специалист с опытом работы от одного года

В Украине появляется все больше вакансий с бронированием от мобилизации. Работодатели адаптируются к новым реалиям и предлагают соискателям выгодные условия труда.

Некоторые из них готовы платить достаточно высокую зарплату. Об этом свидетельствуют данные на одном из сайтов для поиска работы.

Так, в Харькове компания "Автомагистраль-Запад" ищет человека, имеющего опыт работы на экскаваторе. Работодатель предлагает зарплату до 60 тысяч гривен.

Кроме того, от соискателя требуется знание правил эксплуатации техники и готовность к командировкам. Следует отметить, что эти командировки будут в Донецкую область. Можно предположить, что речь идет о строительстве фортификационных сооружений.

Также отмечается, что окончательный уровень заработной платы будет определен по результатам собеседования. Кроме того, компания обещает выплачивать премии по результатам работы.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцам предложили работу за 55 тысяч в месяц с бронью от мобилизации по необходимости. Харьковская компания, которая переехала в Ужгород, ищет харьковчан, желающих получить профессию полиграфиста.