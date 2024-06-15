В Україні з’являться нові правила бронювання фермерів: що зміниться

Три нюанси правил бронювання співробітників агросектору будуть переглянуті

В Україні планують продовжити бронювання працівників аграрного сектору. Це потрібно, щоб успішно та безпечно провести збирання врожаю.

Як пише Суспільне, про це розповів в.о. міністра агрополітики та продовольства Тарас Висоцький. Його слова пролунали під час конференції Black Sea Security Forum 15 червня.

Він зазначив, що для безпечної діяльності аграріїв було ухвалено кілька рішень, серед яких:

існуюче бронювання автоматично буде продовжено на три місяці, при цьому жодних документів подавати не варто;

нові бронювання видаватимуться на 12 місяців, а не на 6, як це було раніше;

підприємства зможуть забронювати ту кількість представників певних професій, яка є критично необхідною, при цьому отримавши згоду від військових.

Висоцький зазначив, що за нормальних умов квота із бронювання становить 50%, але в деяких професіях можна подати скаргу з поясненням причин щодо збільшення кількості.

Чиновник наголосив, що у деяких напрямках кількість працівників знизилася до близько 20%, тому навантаження на інших збільшилося. При цьому інженерні професії, як трактористи, машиністи, інженери елеваторного обладнання, затребувані як в армії, так і в аграрному секторі.

Нагадаємо, у ТЦК розповіли, що змінив новий закон про мобілізацію щодо роздачі повісток на роботі.