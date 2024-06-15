В Украине появятся новые правила бронирования фермеров: что изменится

Три нюанса правил бронирования сотрудников агросектора будут пересмотрены

В Украине планируют продлить бронирование сотрудников аграрного сектора. Это нужно, чтобы успешно и безопасно провести сбор урожая.

Как пишет Суспільне, об этом рассказал и.о. министра агрополитики и продовольствия Тарас Высоцкий. Его слова прозвучали во время конференции Black Sea Security Forum 15 июня.

Он отметил, что для безопасной деятельности аграриев были приняты несколько решений, среди которых:

существующее бронирование автоматически будет продлено на три месяца, при этом никакие документы подавать не стоит;

новые бронирования будут выдаваться на 12 месяцев, а не на 6, как это было раньше;

предприятия смогут забронировать то количество представителей определенных профессий, которое критически необходимо, при этом получив согласие от военных.

Высоцкий отметил, что при нормальных условиях квота по бронированию составляет 50%, но в некоторых профессиях можно подать жалобу с объяснением причин относительно увеличения количества.

Чиновник подчеркнул, что в некоторых направлениях количество работников снизилось до около 20%, поэтому нагрузка на остальных увеличилась. При этом инженерные профессии, вроде трактористов, машинистов, инженеров элеваторного оборудования, затребованы как в армии, так и в аграрном секторе.

Напомним, в ТЦК рассказали, что изменил новый закон о мобилизации по раздаче повесток на работе.