В Украине появятся новые правила бронирования фермеров: что изменится
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Три нюанса правил бронирования сотрудников агросектора будут пересмотрены
В Украине планируют продлить бронирование сотрудников аграрного сектора. Это нужно, чтобы успешно и безопасно провести сбор урожая.
Как пишет Суспільне, об этом рассказал и.о. министра агрополитики и продовольствия Тарас Высоцкий. Его слова прозвучали во время конференции Black Sea Security Forum 15 июня.
Он отметил, что для безопасной деятельности аграриев были приняты несколько решений, среди которых:
- существующее бронирование автоматически будет продлено на три месяца, при этом никакие документы подавать не стоит;
- новые бронирования будут выдаваться на 12 месяцев, а не на 6, как это было раньше;
- предприятия смогут забронировать то количество представителей определенных профессий, которое критически необходимо, при этом получив согласие от военных.
Высоцкий отметил, что при нормальных условиях квота по бронированию составляет 50%, но в некоторых профессиях можно подать жалобу с объяснением причин относительно увеличения количества.
Чиновник подчеркнул, что в некоторых направлениях количество работников снизилось до около 20%, поэтому нагрузка на остальных увеличилась. При этом инженерные профессии, вроде трактористов, машинистов, инженеров элеваторного оборудования, затребованы как в армии, так и в аграрном секторе.
Напомним, в ТЦК рассказали, что изменил новый закон о мобилизации по раздаче повесток на работе.