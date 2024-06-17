"Потрібно діяти вже зараз": експерт пояснив, як українським громадам не залишитись без тепла взимку

Закупити чи домовитися про постачання від партнерів обладнання це перший крок

Незважаючи на проблеми зі світлом, закуплене державою чи надане партнерами обладнання у деяких містах не працює вже рік. Напередодні холодів українським громадам, які бажають жити з теплом, треба опанувати та застосовувати такий інструмент, як контроль за діями чиновників.

Про це сказав голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у коментарі для матеріалу "Телеграфа" під назвою "Місія — пережити зиму: чи врятують Україну міні-котельні і що для цього потрібно"

Таким чином, Попенко прокоментував ситуацію, що склалася в Харківській області. За його словами, українцям потрібно активно діяти вже зараз, щоб обладнання, яке було поставлене до громад, підключили, і воно почало працювати.

"У Харкові пропонують поставити контейнерні котельні, і це абсолютно правильний крок, – говорить експерт. – Це потрібно робити прямо зараз, щобільше – це потрібно було робити ще рік-два тому. Те саме – з газопоршневими установками (когенераційними, спроможними генерувати і електроенергію, і тепло). ЦІ установки в громадах стоять по року не підключені. За моєю інформацією, із 90 переданих USAID установок, підключені лише одиниці", — каже експерт.

Тому, зазначає він, закупити або домовитися про постачання від партнерів обладнання це перший крок. А далі українцям, які бажають бути взимку з теплом, варто взяти всі процеси під свій контроль.

"Громада обирає місцеву владу, тож місцева влада реагує на запити громад. Тож потрібно впливати і заздалегідь порушувати питання опалення, – говорить Попенко. Одна з причин того, що обладнання не було встановлено — бо громада не знає, як це зробити правильно, і страх перед перевірками цього року був більшим за страх холодної зими. Друга причина – фінанси. Для того, щоб встановити газопоршневу установку, потрібно від 4-5 до 30 млн грн. І 4-5 місяців на розробку проєкта, виконання будівельних робіт та підключення. Людина може написати запит до місцевого депутата, народного, до мера. Не потрібно очікувати, поки прийде зима і почнуться проблеми", — сказав Попенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Міненерго пояснили, чому тариф на світ, що діє, не врятує від відключень і яка ринкова ціна.