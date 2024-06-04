Київ та сім областей України отримав "спеціальні" графіки відключення світла: в "Укренерго" назвали причину

Споживання продовжує зростати

Крім Києва, де застосовано екстрені відключення електроенергії, графіки вже не діють у ряді областей України. У споживачів можуть вимкнути світло.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго". За словами енергетиків, це відбувається через перевищення лімітів.

"Незважаючи на неодноразові вимоги "Укренерго" до обленерго дотримуватися доведених до областей лімітів, споживання продовжило зростати", — кажуть в "Укренерго".

Через це у Донецькій, Житомирській, Миколаївській, м. Києві та Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях України компанія "Укренерго" спочатку вимушено застосувала аварійні відключення, а після цього запровадила спеціальні графіки аварійних відключень для побутових та промислових споживачів.

"Ці види обмежень будуть діяти до того часу, поки рівень споживання в областях не повернеться в межі лімітів. Тоді обленерго зможуть повернутися до планових графіків обмежень. Нагадуємо, вимушені відключення електроенергії — наслідок шести комбінованих цілеспрямованих атак росії на українську енергосистему. Електроенергії значно не вистачає для покриття потреб всіх споживачів.", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Міненерго пояснили, чому тариф на світ, що діє, не врятує від відключень і яка ринкова ціна.