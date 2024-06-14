Світло вимкнуть раніше: у YASNO повідомили українцям неприємну новину

В Укренерго перерахували обмеження

У п’ятницю, 14 червня 2024 року, переглянули графіки відключення світла. Раніше в Укренерго повідомляли, що стабілізаційні графіки будуть діяти з 18:00 до 22:00, але тепер вони введені на чотири години раніше ― з 14:00.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко. Він написав про це у фейсбуці.

"Укренерго перерахував обмеження на сьогодні: графіки почнуть працювати з 14:00. Будьте уважні!", ― написав Коваленко.

Генеральний директор також оновив попередній допис. У ньому йшлось, що графіки по всій країні будуть діяти з 18:00 до 22:00. В оновленому підписі Коваленко продублював, що графіки почнуть діяти з 14-ї години.

В Укренерго повідомили, чому графіки погодинних відключень будуть діяти раніше. Таке рішення прийняли через зростання споживання електрики у східних регіонах та зниження ефективності роботи сонячних електростанцій (СЕС) у західних областях.

Замість чотирьох годин обмежень тепер буде вісім. Дізнатись графіки відключення саме для вашої адреси можна на сайті вашого оператора системи розподілу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в п’яти областях України графіки відключення світла стануть жорсткішими. Ці регіони найбільше постраждають через ремонти блоків атомних електростанцій. За літо планують відремонтувати 5 з 9. Експерт спрогнозував, кому не пощастить більше за інших і розповів, у кого будуть вимикати світло максимум на 3 години на добу.

Також раніше ми повідомляли про невтішний прогноз YASNO на зиму. Не виключено, що електрику будуть вмикати лише на декілька годин.