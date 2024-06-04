Інесо, ваша черга: СБУ оголосила підозру дружині екснардепа-зрадника

Також заарештували її нерухомість

Дружині колишнього нардепа-зрадника Ігоря Маркова Інесі було заочно повідомлено про підозру у держзраді. Також Служба безпеки України заарештувала її нерухомість в Одесі на суму понад 250 млн грн.

Про це інформує СБУ. Зазначається, що з 2014 року Маркови перебувають у Росії, де ховаються від правосуддя та сприяють війні Росії проти України.

"Служба безпеки зібрала докази державної зради дружини екснардепа від забороненої "Партії регіонів" Ігоря Маркова Інеси. Наразі вона є співвласницею російської ІТ-компанії, яка розробляє програмне забезпечення для бойової авіації РФ", — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що ще до повномасштабного вторгнення Росії Маркова заснувала у РФ так званий "Інженерний центр інформаційно-аналітичних систем". Серед його співзасновників – підсанкційний російський співак Григорій Лепс, який виступає на підтримку війни проти України.

На замовлення корпорації "Ростех" компанія підозрюваної розробляє бортові системи для бойових гелікоптерів РФ. Зокрема, йдеться про КА-52 "Алігатор" та Мі-28Н "Нічний мисливець".

Задокументовано, що від початку повномасштабного вторгнення росіян компанія фігурантки поставила до окупаційних угруповань Росії програмних продуктів на понад 100 млн рублів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Інесі Марковій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Ба більше, за матеріалами СБУ, суд наклав арешт на її комерційну нерухомість, приватний будинок та земельну ділянку в Одесі на загальну суму понад 250 млн грн.

Зазначаються, що зараз тривають комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності за злочини.

Нагадаємо, ще у травні 2023 року Служба безпеки України повідомила про підозру у держзраді трьом колишнім народним депутатам від "Партії регіонів", серед яких Ігор Марков. У результаті слідства було встановлено, що вони співпрацювали з Росії після початку повномасштабної війни.