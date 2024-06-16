"Місяці, а не роки": Зеленський розповів, коли і за яких умов пройде другий саміт миру (відео)

Шлях до відкриття другого саміту миру буде відкритий, коли буде готовий план дій щодо наближення до миру, а кожен його крок буде опрацьовано. Підготовка до цього триватиме місяці.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час завершальної пресконференції саміту миру у Швейцарії. За його словами, у нас немає часу на тривалу роботу, а тому маємо діяти швидко.

"Ми в стані війни. У нас немає часу на тривалу роботу. Рух до миру означає діяти швидко. Підготовка займе місяці, а не роки. Коли план дій по миру буде готовий і кожен крок буде опрацьовано, то відкриється шлях до проведення другого Саміту миру, а отже, до завершення війни заради справедливого та тривалого миру", — заявив глава держави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що опубліковано список країн, які підписали підсумкове комюніке саміту світу. Утрималися вісім країн.

Також ми повідомляли про те, що Зеленський назвав умову, за якої Росія може брати участь у саміті світу.