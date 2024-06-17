Вніс некоректні дані у "Резерв+": у Міноборони пояснили, чи потрібно йти в ТЦК

Функціонал застосунку планують розширити

Деякі українці, які оновили дані у застосунку "Резерв+", могли внести некоректні дані. Чи потрібно звертатись до територіального центру комплектування для їх виправлення?

На це і ще багато подібних питань є відповідь у матеріалі "Телеграфу": "ТОП-9 гарячих запитань про "Резерв+". Відповіді Міноборони все розставили по місцях".

"По-перше, в застосунку "Резерв+" відображається інформація з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів ("Оберіг"). Тому, якщо дані некоректні, це може бути через помилку в реєстрі, а не в застосунку", — підкреслили у міністерстві.

За інформацією Міноборони, якщо дані, що відображаються з реєстру "Оберіг", некоректні, необхідно звернутися до ТЦК для їх актуалізації. Це може бути спричинене порушенням правил військового обліку (наприклад, ви давно не відвідували ТЦК та не оновлювали дані) або людським чинником (помилки при оцифруванні або внесенні даних).

"Зараз у застосунку "Резерв+" є можливість оновити лише ті дані, які передбачені законом. Але ми працюємо над розширенням функціонала, щоб дозволити автоматичне оновлення інших даних у реєстрі", — повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, що у Міноборони розповіли, чи чекати повістку після оновлення даних у "Резерв+". Там зауважили, що оновлення особистої інформації через застосунок та отримання повістки — це паралельні процеси.