Зеленський відповів на пропозицію звільнити ректора КНУ Бугрова

Глава держави вже звернувся до Кабінету Міністрів та Офісу генерального прокурора

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про звільнення ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова. Автор петиції підозрює ректора у розкрадання державного майна, корупцію та аморальну поведінку в умовах воєнного часу.

У відповіді, опублікованій на сайті Офісу президента, Зеленський висловив подяку за активну громадянську позицію тих, хто підтримав петицію, але підкреслив необхідність перевірки обвинувачень перед звільненням. Президент наголосив, що закон не допускає підстав для звільнення на підставі доказів, отриманих незаконним шляхом або припущень.

"Перш ніж притягти до кримінальної відповідальності зазначеного у зверненні керівника університету чи звільнити його з посади, необхідно здійснити перевірку викладених відомостей уповноваженими органами", — підкреслює глава держави.

Водночас Зеленський зазначив, що зміни до Закону України "Про вищу освіту" щодо обов’язкового звільнення керівників закладів вищої освіти за розкрадання державного майна, корупцію та аморальну поведінку під час дії воєнного стану, які пропонує автор петиції, уже передбачені в чинному законодавстві щодо будь-якого громадянина України.

Також президент звернувся до Кабінету Міністрів та Офісу генерального прокурора з проханням опрацювати порушені в петиції питання та повідомити автора про результати розгляду.

Нагадуємо, ректор КНУ ім. Тараса Шевченка Володимир Бугров став власником квартири в елітній київській новобудові. Щоправда, задекларованих коштів на неї не вистачило б.

За даними реєстру речових прав на нерухоме майно, 21 грудня 2023 року Бугров оформив на себе 2-кімнатну квартиру площею 74,7 кв. м. у ЖК "White Lines". Наразі такі квартири коштують понад 200 тисяч доларів.

Журналісти отримали угоду на купівлю квартири та проаналізували декларації ректора. З'ясувалося, як Бугров придбав житло, на яке не мав кошти.

Раніше "Телеграф" писав, що на колишніх землях лісового фонду можуть збудувати котеджі вартістю десятки мільйонів гривень. Як сімейство Кучми пов’язане із земельним скандалом під Києвом.