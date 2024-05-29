Студентів і працівників КНУ ім. Шевченка возитимуть до ТЦК транспортом вишу: ректор підтвердив інформацію

Можливість забезпечать тим, хто не може доїхати за власні кошти

У соцмережах з'явилося розпорядження ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова, яке стосується доставлення студентів і співробітників до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки транспортом вишу.

Бугров підтвердив інформацію, пише "Інформатор". Він зазначив, що розпорядження видане відповідно до Постанови Кабінету міністрів про забезпечення оповіщення та доставки військовозобов'язаних.

"Розпорядження підготовлене 2-м військово-мобілізаційним відділом університету і відповідає Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період, затвердженого Постановою Кабміну. Ми повинні оповістити студента або співробітника про виклик в ТЦК. А в разі, якщо вони, наприклад, кажуть, що не можуть туди доїхати власним коштом, то забезпечуємо їм цю можливість – доїхати до пункту призначення", — розповів ректор КНУ ім. Шевченка.

За розпорядженням, директор центру логістики та транспортного обслуговування університету повинен надати автотранспорт для штабу оповіщення для перевезення працівників, студентів та докторантів до пунктів збору районних (міських) ТЦК та СП.

Розпорядження ректора КНУ ім. Шевченка

Нагадуємо, що в Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким військовозобов’язані мають протягом 60 днів обов’язково оновити свої персональні дані. А після закінчення цього терміну, з 16 липня, повістки почнуть розсилати поштою.

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