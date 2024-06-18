Електронний військовий квиток: чи можна пред’являти роздрукований QR-код, адвокат дала корисну пораду

Є єдиний надійний спосіб

З 18 червня у додатку "Резерв+" з’явився електронний військовий квиток із QR-кодом. Це дозволяє більше не носити з собою паперовий варіант. Однак у багатьох виникає питання, чи можна роздрукувати свій QR-код і показувати за необхідності.

Про це у своєму Telegram-каналі розповіла адвокат Дар’я Тарасенко. Вона пояснила законність цього способу та дала пораду громадянам.

"Згідно з формулюваннями Постанови КМУ 559 — так (можна, — Ред.). Але пред’являти безпосередньо в телефоні — надійніше", — пояснила Тарасенко.

Варто додати, що із запровадженням нової функції у додатку "Резерв+", військовозобов’язані тепер можуть не носити з собою паперовий військовий квиток, а під час перевірки документів надавати електронний за допомогою QR-коду.

Про всі нюанси нової функції у додатку читайте у матеріалі "Телеграфа": "Є-військовий квиток у "Резерв+": адвокат роз’яснила, що це і як він працюватиме".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що із запровадженням електронного військового квитка у додатку "Резерв+" у багатьох виникла помилка. Українцям розповіли, чому так відбувається і що з цим робити.