Втратив або не отримував паперовий військовий квиток: чи можна отримати електронний

Є один важливий нюанс

Електронний військово-обліковий документ у додатку "Резерв+" формується незалежно від того, чи має військовозобов’язаний паперовий екземпляр, чи ні. Однак це відбувається лише в одному випадку.

Про це у своєму Telegram-каналі розповіла адвокат Дар’я Тарасенко. Таким чином вона відповіла на запитання про те, чи буде у військовозобов’язаного ВОД, якщо паперовий документ він втратив чи взагалі не отримував.

"Якщо інформація про вас є у реєстрі, електронний ВОД сформується незалежно від того, чи маєте ви паперовий екземпляр ВОД та якого зразка", — пояснила Тарасенко.

Також вона звернула увагу на той факт, що військовий квиток/тимчасове посвідчення старого зразка залишається чинним. Однак можна отримати паперовий ВОД нового зразка, якщо є таке бажання.

Про всі нюанси нової функції у додатку читайте у матеріалі "Телеграфа": "Є-військовий квиток у "Резерв+": адвокат роз’яснила, що це і як він працюватиме".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у додатку "Резерв+" з’являться дані про броню. У Міністерстві оборони сказали, коли ця функція буде доступною.