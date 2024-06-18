У "Резерв+" з’являться дані про бронь: коли буде доступний новий документ

У Міноборони прогнозують запустити нову функцію якнайшвидше

Після появи у застосунку "Резерв+" електронного військово-облікового квитка, незабаром також додасться й документ про бронювання. Планується, що він буде доступний вже до кінця тижня — 22 червня.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. За її словами, процес додавання броні до "Резерв+" вимагає часу.

Адже наразі не всі дані були внесені операторами територіальних центрів комплектування (ТЦК).

"Але після завантаження цих даних це зробить можливим коректне відображення в Резерв+" — зазначила вона.

Нагадаємо, що е-квиток є звичним для всіх військовим білетом, але має іншу форму — не друкований, а електронний. Але і той і той варіанти документа мають однакову юридичну силу.

Наявність застосунку "Резерв+" дозволить військовозобов’язаним не носити паперовий військовий квиток, а при необхідності користуватися даною програмою.

Про всі нюанси нової функції у додатку читайте у матеріалі "Телеграфа": "Е-військовий квиток у "Резерв+": адвокат роз’яснила, що це і як він працюватиме".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у додатку "Резерв+" тепер можна виправити дані в режимі онлайн. Однак є один важливий аспект.