Економічне бронювання не тільки для багатих: у Раді розповіли, кому ще хочуть дати право

Документ ще має ухвалити парламент

Новий законопроєкт про економічне бронювання передбачає надання підприємствам можливості самостійно визначати, яких саме співробітників потрібно зберегти. Це дасть їм можливість прогнозувати свою подальшу діяльність

Про це в інтерв’ю Radio NV розповів автор законопроєкту народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. Він підкреслив, що підприємствам хочуть надати право на власний розсуд бронювати співробітників, незалежно від їхньої заробітної плати та посади, яку вони обіймають в компанії.

"Тобто визначати цих співробітників і бронювати їх шляхом сплати збільшеного військового внеску розміром 20 тисяч гривень на місяць за людину. При цьому ми передбачаємо обмеження кількісне щодо таких спеціалістів, які можуть бути заброньовані, — це 50% від кількості військовозобов'язаних в штаті підприємства. От в цьому полягає ця модель. Вона достатньо проста", — зазначив нардеп.

Наталуха наголосив, що ця модель відрізняється від попередніх тим, що не має жодних критеріїв. За його словами, відсутність прив'язки до зарплати чи посади дозволить уникнути того, що воюють тільки бідні або низькопосадові особи. Нардеп нагадав, що раніше пропонувалося бронювати осіб з мінімальною зарплатою від 35 тисяч.

"От в нашій моделі ти можеш заробляти як співробітник і 35 тисяч, і 5 тисяч. І це не впливає на можливість роботодавця тебе забронювати. Тобто єдиний критерій — для роботодавця ти маєш бути справді цінним, критичним співробітником, від якого залежить робота підприємства. Тому в цій моделі платить не сам співробітник за себе, що в принципі одразу виключає цей аргумент, що [заброньовані] тільки ті, у кого є гроші. Ні, платить роботодавець. Роботодавець визначає, роботодавець платить. От в цьому полягає базова ідея", — підкреслив Наталуха.

Нагадаємо, у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №11331 про економічне бронювання від мобілізації. Документом пропонується, щоб кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тисяч грн на місяць за працівника, отримає можливість його забронювати.