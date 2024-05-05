"Боже, прости її недолугу": нардепка Безугла наїхала на українців за фото з пасками, в мережі вже відповіли

Українці в коментарях відповіли одразу на всі питання депутатки

Чому мобілізований воїн має бачити, як ви пекли паску в себе в тилу у всіх ракурсах, питає у своїх підписників народна депутатка України Мар’яна Безугла, яка кількома днями раніше іронізувала з депутатів, що робили фото зі Столтенбергом у Верховній Раді.

Допис Безугла зробила на своїй сторінці у Facebook. За її словами, подібні світлини дратують військових, які на фронті боронять нашу країну від російських окупантів.

"Деякі люди вважають прийнятним демонструвати паски та домашній затишок у цей час? Чому мобілізований воїн має бачити, як ви пекли паску в себе в тилу у всіх ракурсах? Коли знайомі військові приїжджають в Київ, то часто скаржаться, а ви не…їли? Війна є?", — написала Безугла.

Заклик депутатки "сховати свої паски" люди сприйняли, скажімо так, прохолодно. Черговий допис Безуглої зібрав просто шквал різних коментарів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як Мар'яна Безугла вляпалася в гучний скандал через новий законопроєкт, а виправдовуючись, вскочила в ще один.