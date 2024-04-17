"Центр столиці зі присмаком кладовища і лате": Безугла знову вляпалася в скандал

У коментарях "рікою полився бруд" і обурення

Депутатка Верховної Ради Мар'яна Безугла відзначилася ще одним скандалом, опублікувавши фото з центру Києва. У мережі посипалися обурливі коментарі, деякі навіть образливі.

Пост Безугла виставила на своїй сторінці у Facebook. Читачам не сподобалося, як депутатка підписала світлини.

Опубліковане фото Безуглої

"Центр столиці зі присмаком кладовища і лате", — написала Безугла під фото.

Ще фотографії депутатки

Користувачі мережі порадили депутатці викликати швидку.

Інші критики нагадали Безуглій, що в країні війна: "Може меморіалу? Ви б хотіли подалі згадку про війну задвинути, на околиці міста?"

"Взагалі то, в країні війна!! Вся країна зі смаком крові, смерті, кладовища. Ніхто зі столицею, й іншими містами, від прапорів і похорон не стане. А під радою треба, ще землиці з кладовища насипати. А то ви там взагалі відірвані", — обурено написала одна з читачок.

Хтось накинувся на депутатку з образами: "Яка ж ти тварина, Мар’яна!"

Одна із користувачок мережі написала цілу казку для Безуглої про меч "Світла" та горбатого карлика.

На коментарі критиків скандальна нардепка не відреагувала.

Раніше "Телеграф" писав, що Мар'яна Безугла спробувала потролити Порошенка, але народ не оцінив. Вона спробувала пожартувати з політика, і теж виявила бажання піти в президенти. При цьому вона висловила думку, що зможе скласти йому конкуренцію.