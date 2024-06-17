Цифри дивують: скільки українців проти нового закону про мобілізацію, про що це говорить (опитування)

14% опитаних відмовилися відповідати на запитання

Думки українців щодо нового закону про мобілізацію розійшлися. Поки що в країні немає вираженого ставлення до нього.

Про це свідчать результати опитування, яке проводилося Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у рамках проекту "Mobilise". Під час нього українців просили висловити згоду чи незгоду із твердженням "Я підтримую новий закон про мобілізацію".

За підсумками опитування з’ясувалося, що 34% згодні (скоріше або повністю) із таким твердженням. При цьому 20% громадян не згодні, а 32% зовсім не згодні з ним.

14% опитаних відмовилися відповідати на запитання.

Соціологи пояснили, що незгода із твердженням не тотожна тому, що люди виступають проти (і тим більше не є свідченням ставлення до потреби самої мобілізації чи потреби давати відсіч ворог).

"Безумовно, частина з тих, хто не згоден, є саме противниками. Водночас ще частина може не погоджуватися лише з окремими складовими Закону або мати стримане, нейтральне ставлення.", — кажуть автори опитування.

На думку авторів, підсумки опитування свідчать, що серед українців немає вираженого ставлення до Закону про мобілізацію.

"Що, вочевидь, є наслідком розуміння, що країна потребує вдосконалення процедур рекрутингу, власних страхів та стурбованостей, а також того, що сам Закон охоплює різні сфери", — вважають там.

Для довідки : опитування проводилося з 26 травня до 1 червня.

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