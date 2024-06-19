В Україні заборонили проросійську "партію мерів та господарників", яку створили ексрегіонали: деталі

Майно, кошти та активи передали державі

В Україні, 19 червня, рішенням суду було заборонено політичну партію "Наш край", голова якої на початку повномасштабного вторгнення за мільйони продавав "прохідні" місця у Раду. Рішення восьмого апеляційного адміністративного суду задовільнило позовні вимоги Міністерства юстиції.

Про це інформує пресслужба суду. Згідно з рішенням, майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

Згідно з інформацією видання "Чесно", 23 представники партії "Наш край" перейшли на сторону окупантів та очолили окупаційні органи влади, зокрема в Рубіжному, Троїцькому, Новоайдарську. Зокрема, такий собі ексдепутат Віталій Булюк, став так званим заступником окупаційного голови Херсонської облдержадміністрації, відомого своєю медійністю, Володимира Сальдо.

Партія "Наш край"

Проросійську політичну партію "Наш край" юридично зареєстрували 23 серпня 2011 року під назвою "Блокова партія", однак де-факто вона з'явилася 2014 року, коли частина ексрегіоналів створила нову партію, перейменувавши "Блокову партію" на "Наш край".

Співзасновниками партії виступили Олександр Мазурчак, Юрій Гранатуров, Олександр Фельдман, Антон Кіссе та Сергій Кальцев, які до подій Революції гідності були членами Партії регіонів, вони ж і очолювали партію (були п’ятьма співголовами).

Агітація на виборах

На місцевих виборах 2015 року партія посіла третє місце, отримавши 156 місць на посадах голів міст, селищ та сіл та 4375 депутатських мандатів у місцевих та обласних радах, через що неофіційно отримала назву "Партія мерів".

Через 5 років, у 2020 році, на чергових місцевих виборах партія посіла сьоме місце у місцевих радах, отримавши 1894 депутатських мандати у місцевих радах та восьме місце в обласних радах, отримавши 43 депутатських мандати в обласних радах.

В Україні низка політологів, зокрема Марія Кармазіна, неодноразова заявляла про те, що існування партії "Наш край", яка за своєю суттю стала ідейною послідовницею проросійської "Партії регіонів", є серйозним викликом для української державності, оскільки члени цієї партії схильні до антиукраїнських чи антидержавницьких дій. Політичний аналітик Денис Казанський називав партію "Наш край", разом з Опоблоком, умовно антимайданною партією, а політолог Віктор Бобиренко спрямованість партії ідентифікував як проросійську та зазначав, що вона "паразитує на людях, які однаково не люблять Росію як агресора, але і Захід і НАТО теж не люблять – через традицію".

Співголова партії Олександр Мазурчак

Політичне гасло

Політичне гасло партії "Наш край" заслуговує окремої уваги. Так, в його основу було покладено неофіційну назву "Партія мерів".

Так у 2015—2020 роках офіційне гасло партії було "партія мерів, господарників та професіоналів". Напередодні місцевих виборів 2020 року, у серпні, офіційне гасло партії змінилося на "сила господарників та професіоналів" (згадку про "мерів" було вилучено).

Гасло партії на місцевих виборах

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні заборонили ще одну проросійську політичну партію. Мова про партію "Соціал-патріотична асамблея слов’ян" ("СПАС"). Все її майно передано у власність держави.