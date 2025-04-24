Ви можете вскочити у халепу 25 квітня: що категорично не можна робити

Сьогодні — п'ятий день Пасхального тижня

У п'ятницю, 25 квітня, за новим стилем, християни вшановують пам’ять апостола і євангелиста Марка. До запровадження новоюліанського календаря свято припадало на 8 травня.

Марк з'явився на світ в Єрусалимі. Його дім був розташований біля Гефсиманського саду, тож Марк бачив, як Ісус молиться. Мама чоловіка — Марія — була однією з перших християнок, а в їхньому домі віряни часто збиралися на молитву.

Певний час Марк супроводжував у місіонерських подорожах апостолів Варнаву та Павла, а також був учнем Петра. Він прославився тим, що створив Євангеліє від Марка, яке вважається першим з чотирьох канонічних Євангелій.

Також Марк створив церкву в Олександрії, християнське училище і став першим єпископом міста. Згодом його закатували язичники. На честь нього звели Собор Святого Марка.

Традиції та прикмети 25 квітня

25 квітня християни відзначають Світлу п'ятницю — п'ятий день Пасхального тижня. У цей день проводять святкові літургії. Також вшановують ікону Божої Матері "Живоносне джерело". На ньому Діва Марія зображена з малим Ісусом над колодязем. А от у народі свято називали Василь Парильник, тому що піднімалась температура повітря. У цей час люди багато працювали на землі.

Теплий день сьогодні — чекайте хорошої погоди найближчим часом.

Падає дощ — негода затримається.

Цвітуть квіти — рік буде урожайним.

Туман у цей день є передвісником холоду.

Що не можна робити 25 квітня

День вважається несприятливим для подорожей. Нічого хорошого з цього не вийде.

Треба бути обережними зі словами, тому не варто брехати, пліткувати, лихословити.

Не варто робити щось руками — вишивати, прясти або шити, бо успіху в цьому не отримаєте.

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