"Ви мене вже дратуєте": скандальний нардеп розповів, навіщо хотів їхати в Донецьк до Пушиліна

Депутат вважає, що будь-які політичні дії могли щось зробити

Народний депутат Євген Шевченко перед початком повномасштабного російського вторгнення планував їхати до Донецька, щоб поговорити з ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним. Він запевняє, що хотів урятувати країну.

Про це Шевченко розповів "Телеграфу" в інтерв’ю: "Я ризикував життям, де мій "Герой України"? Нардеп Шевченко про переговори з Лукашенком, кінець війни та російську мову".

Дисклеймер: Редакція "Телеграфа" може не погоджуватись з окремими висловлюваннями народного депутата Євгена Шевченка. Проте політик був причетний до переговорного процесу з Білоруссю у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. У зв’язку з цим думка нардепа має резонанс і суспільну важливість.

Шевченко зазначив, що для нього це болюча тема, оскільки "її ніхто не зрозуміє". Однак він все ж таки розповів про свої наміри тоді:

"У нас поїхати до Донецька — це чи не державна зрада. А коли я казав, що треба їхати до Донецька, я розумів, що наближається повномасштабна війна, і хотів це зупинити".

Нардеп вважає, що будь-які політичні дії могли щось зробити. Водночас бездіяльність та нагнітання обстановки, на його думку, призвели до війни.

Виходячи з отриманих відповідей, кореспондент поцікавився у співрозмовника, з ким тоді було говорити в Донецьку, і навів приклад голова так званої "ДНР" Дениса Пушиліна. Однак на це нардеп різко відреагував.

"Я взагалі не розумію, навіщо ви ставите ці запитання. Ви хочете написати, що Шевченко проросійський? Я вже шкодую, що пішов на інтерв’ю. Ви постійно мені кажете про минуле, "а ось ви сказали там, а ось там"… Ви мене вже дратуєте просто. Я про політику, а ви мені про Донецьк… Бо я хотів урятувати нашу країну! Не хотів війни у нашій країні! Невже це незрозуміло?", — сказав він.

При цьому відкритим залишилося питання, як все ж таки це допомогло б зупинити війну. Шевченко відповів, що багато зробив на початку повномасштабного вторгнення та ризикував своїм життям.

"Який сенс говорити про те, що було? України?" Де? Ми сидимо на інтерв’ю, бо Шевченко ризикував життям і мене мало не вбили за це. Скажіть, будь ласка, де мій "Герой України", — сказав співрозмовник.

Також він нагадав, що розмовляв з Олександром Лукашенком. При цьому він наголосив, що якщо Лукашенка називають диктатором, а він із ним говорив, то, можливо, і з Пушиліним зміг би вирішити питання.

"Одна дія, яку я зробив, призвела до добрих наслідків. Ви кажете: "А з ким там говорити?" Адже я з Лукашенком говорив. А він же диктатор, на вашу думку, так? І ось коли ви ставите питання, що я зробив би в Донецьку, то я б з Пушиліним вирішив це питання. А раптом би я вирішив питання з Пушиліним, га? І війни б не було. Ви не прораховували?", — сказав Шевченко.

Нардеп заявив, що йому байдуже, з ким говорити. Тут же він навів висловлювання президента України Володимира Зеленського — "хоч із чортом лисим". Але він упевнений, що говорити треба з тим, хто приймає рішення.

На запитання, чи Шевченко вважає, що Пушилін приймає будь-які рішення, він відповів таке:

"А які Лукашенко ухвалює рішення? Він же повністю під Путіним. Проведіть паралелі. У понятті наших дебілів Путін керує всім світом: Китаєм, Іраном…", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Євген Шевченко на початку повномасштабної війни разом із начальником ГУР МО Кирилом Будановим організував телефонні переговори Володимира Зеленського з Олександром Лукашенком.