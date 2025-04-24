Чи небезпечне повітря у Києві після ракетного удару та пожеж

У Києві є великий плюс — постійні повітряні течії, які позбавляють місто забруднень

Після ракетних або "шахедних" атак по Києву у повітрі відчувається окис сірки, а також продукти горіння. Однак повітря може очиститися через кілька днів, або навіть годинника і великої небезпеки для людей немає.

Про це сказав доктор геологічних наук Сергій Вижва в ефірі телеканалу "Київ24". За його словами, Київ розташований у хорошому місці і його трохи рятує Дніпро, бо вздовж річки постійно йдуть повітряні течії, які "зносять" забруднення.

"Попри те, що Київ велике промислове місто, у нас, умовно, провітрюється територія. Тому я думаю, що це питання кількох днів або навіть годинників. Якщо осередки горіння зупинені, то фактично великої небезпеки немає", — наголосив експерт.

Ситуація з повітрям у Києві 24 квітня

За даними сервісу SaveEcoBot, у деяких районах Києва зафіксовано помірну якість повітря.

Аналогічну ситуацію наголошує на моніторинговому сайті Waqi.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про п’ять найкращих локацій у Києві для прогулянок на вихідних. У цих місцях можна добре відпочити та помилуватися природою.