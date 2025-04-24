Італія не заарештує Путіна? Як маленька помилка міністра перетворила ордер на папірець

Міжнародний суд видав ордер на арешт Путіна ще два роки назад

В Італії юридично не дійсний ордер на арешт очільника Росії Володимира Путіна, який було видано Міжнародним кримінальним судом (МКС) у 2023 році. Навіть попри те, що країна перебуває під юрисдикцією МКС.

Про це пише Corriere della Sera та La Repubblica. Повідомляється, що саме загрозу арешту Путін назвав головною причиною для бойкотування похорон Папи Римського Франциска.

"Міністр юстиції Італії Карло Нордіо досі не передав рішення суддів МКС генеральному прокурору Риму, щоб той міг направити його до Апеляційного суду для виконання наказу", — йдеться у матеріалі.

Як виявилось, що не бажання Путіна відвідати похорон Папи не пов'язано з ордером МКС. Адже через те, що рішення суддів не було подане до Апеляційного суду, воно фактично втратило юридичну силу. Італійські ЗМІ пишуть, що хранитель печаток Карло Нордіо не переслав потрібний документ головному прокурору, перетворивши ордер на папірець.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський та його американський колега Дональд Трамп можуть зустрітись на похороні Папи Римського у Ватикані. Подія відбуватиметься 26 квітня, у суботу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путіна можуть арештувати в 600 км від України. Вже відомо, яка країна ближче всіх до цього.