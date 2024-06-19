В Украине запретили пророссийскую "партию мэров и хозяйственников", которую создали экс-регионалы: детали

Имущество, средства и активы передали государству

В Украине, 19 июня, решением суда была запрещена политическая партия "Наш край", глава которой в начале полномасштабного вторжения за миллионы продавал "проходные" места в Раду. Решение восьмого апелляционного административного суда удовлетворило исковые требования Министерства юстиции.

Об этом сообщает пресс-служба суда. Согласно решению, имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.

Согласно информации издания "Чесно", 23 представителя партии "Наш край" перешли на сторону оккупантов и возглавили оккупационные органы власти, в частности в Рубежном, Троицком, Новоайдарске. В частности, эдакий экс-депутат Виталий Булюк стал так называемым заместителем оккупационного председателя Херсонской облгосадминистрации, известного своей медийностью, Владимира Сальдо.

Партия "Наш край"

Пророссийскую политическую партию "Наш край" юридически зарегистрировали 23 августа 2011 под названием "Блоковая партия", однако де-факто она появилась в 2014 году, когда часть экс-регионалов создала новую партию, переименовав "Блоковую партию" в "Наш край".

Соучредителями партии выступили Александр Мазурчак, Юрий Гранатуров, Александр Фельдман, Антон Киссе и Сергей Кальцев, которые до событий Революции достоинства были членами Партии регионов, они и возглавляли партию (были пятью сопредседателями).

Агитация на выборах

На местных выборах 2015 года партия заняла третье место, получив 156 мест в должностях глав городов, поселков и сел и 4375 депутатских мандатов в местных и областных советах, из-за чего неофициально получила название "Партия мэров".

Через 5 лет, в 2020 году, на очередных местных выборах партия заняла седьмое место в местных советах, получив 1894 депутатских мандата в местных советах и восьмое место в областных советах, получив 43 депутатских мандата в областных советах.

В Украине ряд политологов, в частности Мария Кармазина, неоднократно заявляли о том, что существование партии "Наш край", которая по своей сути стала идейной последовательницей пророссийской "Партии регионов", является серьезным вызовом для украинской государственности, поскольку члены этой партии склонны к антиукраинским и антигосударственным действиям. Политический аналитик Денис Казанский называл партию "Наш край" вместе с Опоблоком условно антимайданной партией, а политолог Виктор Бобиренко направленность партии идентифицировал как пророссийскую и отмечал, что она "паразитирует на людях, которые одинаково не любят Россию как агрессора, но и Запад и НАТО тоже не любят – из-за традиции".

Сопредседатель партии Александр Мазурчак

Политический лозунг

Политический лозунг партии "Наш край" заслуживает отдельного внимания. Так, в его основу было положено неофициальное название "Партия мэров".

Так, в 2015—2020 годах официальный лозунг партии был "партией мэров, хозяйственников и профессионалов". В преддверии местных выборов 2020 года, в августе, официальный лозунг партии сменился на "сила хозяйственников и профессионалов" (упоминание о "мэрах" было изъято).

Лозунг партии на местных выборах

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украине запретили еще одну пророссийскую политическую партию. Речь о партии "Социал-патриотическая ассамблея славян" ("СПАС"). Все его имущество передано в собственность государства.