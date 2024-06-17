Неочікувана пропозиція: на Саміті миру проросійські країни запропонували допомогу Україні

Пропозиції допомоги неочікувано для представників України надійшли з боку навіть тих країн, які вважаються проросійськими

Під час сесії Глобального саміту миру, де 39 країн у закритому режимі обговорювали повернення викрадених російськими терористами українських дітей, а також військовополонених та цивільних, Україна отримала несподівану пропозицію. Вона, що ще більш несподівано, йшла від країн, які вважаються лояльними до Росії.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі Національного телемарафону. Він зазначив, що результати обговорення завдяки закритому режиму засідання дають можливість говорити про розробку нових підходів до визволення викрадених терористами українців.

Лубінець додав, що завдяки закритому режиму багато країн змогли висловити свою справжню думку з приводу дій Росії та презентувати напрацювання щодо повернення громадян України. Також він зазначив, що пропозиції допомоги неочікувано для представників України надійшли з боку навіть тих країн, які вважаються проросійськими.

"До речі, неочікувано, що деякі країни, які традиційно мають гарні стосунки з РФ, вперше заявили, що вони готові запропонувати свої канали комунікації з російською стороною. Я не можу поки назвати ці країни, але скажу відверто, що ми не очікували саме від таких країн, таких позицій", – сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що прем’єр Італії Джорджа Мелоні зробила гучну заяву на Саміті світу щодо долі Росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент Польщі Дуда назвав Лукашенка "лялькою Путіна". Він розповів про роль самопроголошеного президента Білорусі у війні в Україні.