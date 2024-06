Звіти ISW роблять люди без досвіду у військовій справі

Експерти відомого аналітичного центру ISW, чиї статті про війну в Україні цитують українські та світові ЗМІ, виявилися молодими людьми без досвіду у військовій справі. Одна з них і є балериною із Санкт-Петербурга.

Цікавий факт у мережі помітив користувач під ніком "Dnipro(petro)". За приклад, він навів звіт ISW про війну в Україні за 13 червня. Його авторами значаться: Грейс Меппес, Анжеліка Еванс, Крістіна Гарвард, Кароліна Герд та Джордж Баррос.

Так, наприклад, як вказується на сайті центру, Грейс Меппес є російським аналітиком у портфоліо Росії та України в Інституті вивчення війни.

"Грейс підтримувала російсько-українське портфоліо ISW як стажер під час підготовки і в перші тижні російського вторгнення в Україну в 2022 році. Її дослідницькі інтереси включають громадський контроль, стабільність режиму та кремлівські наративи у пострадянській сфері. Грейс має ступінь бакалавра мистецтв. Вона отримала ступінь бакалавра міжнародних відносин та глобалістики та англійської мови в Техаському університеті в Остіні, де вона також вивчала російську мову та отримала сертифікат у галузі досліджень у галузі безпеки”.

Ще одним автором матеріалу є російська балерина Крістіна Гарвард. Вона має ступінь бакалавра мистецтв, ступінь бакалавра славістики та політології Колумбійського університету. Її дослідницькі інтереси включали російсько-китайські відносини, російську мілітаризацію Арктики та російську діаспору у країнах Балтії. Раніше вона закінчила Академію російського балету імені Ваганової в Санкт-Петербурзі, Росія, та професійно танцювала з трупами в Естонії та США.

Анжеліка Еванс закінчила Школу перспективних міжнародних відносин Джонса Хопкінса зі ступенем магістра міжнародних відносин зі спеціалізацією в галузі досліджень безпеки та пострадянського простору. Анжеліка також має ступінь бакалавра Техаського університету A&M з подвійною спеціалізацією в галузі міжнародних досліджень та російських досліджень, а також ступінь магістра в галузі передових міжнародних відносин у Школі державного управління та державної служби Буша.

Керівником вищезгаданої групи є Джордж Баррос. Він має ступінь бакалавра мистецтв. До приходу до ISW він працював у Палаті представників США радником по Україні та Росії члена Комітету із закордонних справ. На сайті зазначається, що його карти бойових дій в Україні публікували такі відомі ЗМІ як Reuters, BBC, The Guardian, The New York Times та інші.

Його заступник Кароліна Херд є старшим членом команди, яка з весни 2022 випускає щоденні оцінки російського вторгнення. Кароліна приділяє особливу увагу розробці російської оперативної кампанії та гуманітарним аспектам війни в Україні.

"Кароліна регулярно інформує високопоставлених військових та політичних керівників", — йдеться у її біографії.

"Всі багато разів чули про "Інститут вивчення війни" (ISW) зі США, який авторитетно аналізує нашу війну. Їхні статті люблять цитувати на телемарафоні. Думаєте, там сидять ветерани Пентагону та ЦРУ? Та ні. Вас повчають п****и і п***і І навіть балерина з Пітера", — пише автор поста.

