"Думаете там сидят ветераны ЦРУ?": аналитики ISW попали в скандал, одна из них балерина из Питера (фото)

Отчеты ISW делают люди без опыта в военном деле

Эксперты известного аналитического центра ISW, чьи статьи о войне в Украине цитируют украинские и мировые СМИ, оказались молодыми людьми без опыта в военном деле. Одна из них и вовсе является балериной из Санкт-Петербурга.

Интересный факт в сети подметил пользователь под ником "Dnipro(petro)". В пример он привел отчет ISW о войне в Украине за 13 июня. Его авторами значатся: Грейс Мэппес, Анжелика Эванс, Кристина Гарвард, Каролина Хёрд и Джордж Баррос.

Так, например, как указывается на сайте центра, Грейс Мэппес является российским аналитиком в портфолио России и Украины в Институте изучения войны.

"Грейс поддерживала российско-украинское портфолио ISW в качестве стажера во время подготовки и в первые недели российского вторжения в Украину в 2022 году. Ее исследовательские интересы включают общественный контроль, стабильность режима и кремлевские нарративы в постсоветской сфере. Грейс имеет степень бакалавра искусств. Она получила степень бакалавра международных отношений и глобалистики и английского языка в Техасском университете в Остине, где она также изучала русский язык и получила сертификат в области исследований в области безопасности".

Еще одним автором материала является российская балерина Кристина Гарвард. Она имеет степень бакалавра искусств, степень бакалавра славистики и политологии Колумбийского университета. Ее исследовательские интересы включали российско-китайские отношения, российскую милитаризацию Арктики и русскую диаспору в странах Балтии. Ранее она окончила Академию русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге, Россия, и профессионально танцевала с труппами в Эстонии и США.

Анжелика Эванс кончила Школу перспективных международных отношений Джонса Хопкинса со степенью магистра международных отношений со специализацией в области исследований безопасности и постсоветского пространства. Анжелика также имеет степень бакалавра Техасского университета A&M с двойной специализацией в области международных исследований и российских исследований, а также степень магистра в области передовых международных отношений в Школе государственного управления и государственной службы Буша.

Руководителем вышеуказанной группы является Джордж Баррос. Он имеет степень бакалавра искусств. До прихода в ISW он работал в Палате представителей США советником по Украине и России члена Комитета по иностранным делам. На сайте отмечается, что его карты боевых действий в Украине публиковали такие именитые СМИ как Reuters, BBC, The Guardian, The New York Times и другие.

Его заместитель Каролина Херд является старшим членом команды, которая с весны 2022 года выпускает ежедневные оценки российского вторжения. Каролина уделяет особое внимание разработке российской оперативной кампании и гуманитарным аспектам войны в Украине.

"Каролина регулярно информирует высокопоставленных военных и политических руководителей", — говорится в её биографии.

"Все много раз слышали об "Институте изучения войны" (ISW) из США, который авторитетно анализирует нашу войну. Их статьи любят цитировать на телемарафоне. Думаете, там сидят ветераны Пентагона и ЦРУ? Да нет. Вас поучают п****ы и п***и И даже балерина из Питера", — пишет автор поста.

