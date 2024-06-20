Прогулянка на катері Путіну не допомогла: ще одна країна підписалася під декларацією саміту миру

Зеленський подякував новому підписанту за підтримку зусиль з досягнення стійкого, всеосяжного та справедливого світу

До комюніке Глобального саміту світу продовжує приєднатися дедалі більше країн. Новим підписантом стала Замбія.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Глава держави подякував цій державі за підтримку зусиль щодо досягнення сталого, всеосяжного та справедливого миру.

"Ми цінуємо зростаючу підтримку Саміту миру та його заключного комюніке на всіх континентах, включаючи Африку. Ми цінуємо те, що Замбія разом з іншими африканськими країнами займає чітку позицію на користь Статуту ООН, миру та прогресу", — сказав він.

Також Зеленський закликав усі миролюбні країни приєднатися до Комюніке та реалізації Формули світу.

"Разом ми можемо відновити мир, стабільний розвиток і взаємоповагу в міжнародних справах", — вважає президент.

Варто зазначити, що минулого року Замбія та низка інших країн хотіли виступити миротворцями між Росією та Україною, а також домовитися про збільшення постачання на свій континент зерна та добрив із цих двох країн. Для цього їхні лідери приїжджали до України, а згодом до РФ. Під час цього візиту Путін так хотів задобрити африканських колег, що після офіційної частини повіз їх кататися на катері Фінською затокою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до декларації саміту світу приєдналася країна, яка не була присутня на ньому. Йдеться про Антигуа та Барбуду, розташовану у східній частині Карибського моря.